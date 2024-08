Berlin - Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat den isländischen Flügelspieler Jon Dagur Thorsteinsson verpflichtet. Der 25-Jährige kommt vom belgischen Erstligisten Oud-Heverlee Leuven nach Berlin, wie der Hauptstadtclub mitteilte. Er unterschrieb einen Vertrag bis 2027.

„Wir haben Jon über einen langen Zeitraum beobachtet. Er hat seine Qualitäten nicht nur in der Jupiler Pro League mit zahlreichen Scorerpunkten unter Beweis gestellt, sondern auch in 37 Partien bei der Nationalmannschaft auf internationaler Ebene überzeugende Leistungen abgeliefert“, sagte Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber.

Der Nationalspieler spielt hauptsächlich auf dem linken Flügel. Auf der Position hatte die Hertha nach dem Ausfall von Fabian Reese Bedarf. Zudem könnte der 26-Jährige den Verein noch in Richtung Bundesliga verlassen. Thorsteinsson ist der zweite Isländer bei Hertha nach Eyjolfur Sverrisson, der von 1995 bis 2003 für die Berliner spielte.

Thorsteinsson, der zuvor auch in Dänemark und England spielte, kam in Belgien in der vergangenen Saison in 40 Pflichtspielen auf jeweils sieben Tore und Vorlagen. Für die Nationalmannschaft gelang ihm im Juni in einem Testspiel der 1:0-Siegtreffer gegen England in Wembley.