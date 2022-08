Hertha-Kapitän Plattenhardt: „Schritt nach vorne gemacht“

Berlin - Fußball-Bundesligist Hertha BSC blickt mit viel Zuversicht auf das Stadtduell zum Liga-Auftakt. „Die Vorfreude ist groß auf dieses Derby, jeder ist heiß. Von mir aus könnte es morgen losgehen. Wir wollen hinfahren und Punkte mitnehmen“, sagte Marvin Plattenhardt in einer Medienrunde am Mittwoch vor dem Spiel beim 1. FC Union am Samstag im Stadion An der Alten Försterei (15.30 Uhr/Sky). In der vorigen Saison hatte Hertha alle drei Spiele in der Liga und im Pokal verloren.

Der neue Hertha-Kapitän hat aber die vergangene Saison abgehakt und hofft auf einen positiven Start als neuer Anführer der Blau-Weißen: „Es ist wichtig, mit einem Erfolgserlebnis zu starten. Deshalb schauen wir nicht nur auf das Derby, sondern müssen auch in den nächsten Spielen Punkte holen.“ Das Programm der Hertha, die in der abgelaufenen Saison nur mühsam über die Relegation den Klassenverbleib geschafft hatte, hält aber nach dem Gastspiel bei Union mit den Heimspielen gegen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund sowie der Auswärtspartie bei Borussia Mönchengladbach weitere hochkarätige Gegner bereit.

Der 30 Jahre alte Verteidiger spürt aber einen neuen Geist in der Mannschaft, der sich unter dem neuen Trainer Sandro Schwarz entwickelt hat. „Wir haben in letzten Wochen hart gearbeitet und als Mannschaft einen Schritt nach vorne gemacht“, sagte Plattenhard, der in seine neunte Saison an der Spree geht, „wir haben eine bessere Stimmung in der Mannschaft und erhalten neue Ideen durch die Trainer.“

Ein Teamabend am Dienstag unterstreicht den Willen der Mannschaft, zusammenzuwachsen. „Die Atmosphäre war überragend“, sagte Plattenhardt über das Treffen der Spieler und deren Familien, um sich besser kennenzulernen. Gerade der mannschaftliche Zusammenhalt fehlte in den vergangenen Spielzeiten. „Gemeinsam zu agieren ist ein wichtiger Punkt für uns“, sagt der Kapitän, der „in seine neue Rolle noch hineinwachsen“ müsse, „wenn wir das im Spiel umsetzen, werden wir viel Freude haben.“