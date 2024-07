Schwaz - Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat im Trainingslager am österreichischen Walchsee ein Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen gewonnen. In insgesamt 120 Minuten, unterteilt in vier Abschnitte mit jeweils 30 Minuten, setzten sich die Herthaner in der Silberstadt Arena in Schwaz mit 1:0 gegen die Mannschaft aus den Niederlanden durch. Den Treffer erzielte Haris Tabaković in der 16. Minute.

Nach der Halbzeitpause wechselte Trainer Cristian Fiél seine Mannschaft einmal komplett aus. Die Hertha konnte die frühe Führung bis zum Schlusspfiff halten. Verletzt fehlten Fabian Reese und Neuzugang Kevin Sessa. Reese hatte sich wegen einer Knöchelverletzung einer Operation unterziehen müssen, nachdem er in einem Testspiel gegen Energie Cottbus (2:2) gefoult worden war. Auch Sessa muss nach einer schweren Knieverletzung operiert werden. Ebenso nicht dabei waren Pascal Klemens, Luca Schuler, Michaël Cuisance und Jonjoe Kenny.

Bei dem insgesamt neuntägigen Trainingslager stehen am 25. Juli außerdem noch Begegnungen gegen den englischen Drittligisten Huddersfield Town (14.00 Uhr) und Zweitligist Cardiff City (18.00 Uhr) an. Wenige Tage nach der Rückkehr folgt der Pflichtspielauftakt in der Liga gegen den SC Paderborn am 3. August (13.00 Uhr).