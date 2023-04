Berlin (dpa) – - Hertha BSC bestreitet ohne Ivan Sunjic die Vorbereitung auf das kommende Spiel in der Fußball-Bundesliga bei Bayern München. Der Mittelfeldspieler sei „bis auf Weiteres suspendiert“, sagte Hertha-Pressesprecher Marcus Jung am Rande des Trainings am Dienstag. Der Kroate war am Sonntag nach dem Aufwärmprogramm der Ersatzspieler mit markigen Worten von Hertha-Trainer Pal Dardai vorzeitig in die Kabine geschickt worden.

Der 26-Jährige ist vom englischen Zweitligisten Birmingham City ausgeliehen, stand aber zuletzt als Einwechselspieler am 11. März für Hertha auf dem Platz. Der Tabellenletzte wird wohl auch die Kaufoption nicht ziehen.

Ohne Sunjic und fünf weitere Spieler nahm Dardai die Vorbereitung auf das Gastspiel beim ebenfalls kriselnden Rekordmeister am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) auf. Verzichten musste der 47-jährige Ungar auch auf die mit muskulären Problemen angeschlagenen Marco Richter und Marton Dardai, die individuell trainierten. Der Einsatz der beiden Profis gegen die Bayern ist noch unklar. Tolga Cigerci leidet an einem Magen-Darm-Infekt, Reservetorhüter Tjark Ernst ist verschnupft, der Langzeitverletzte Kelian Nsona drehte während der Videoanalyse zum 2:4 gegen Werder Bremen seine Laufrunden auf dem Trainingsplatz.