Berlin - Hertha-Trainer Pal Dardai erwartet sich von seinem Sohn Palko kreative Impulse im Spiel der Berliner. „Ich erwarte von ihm genau das, was Hertha nicht hat. Nur mit Reese und mit Dardai. Der letzte Pass. Von beiden Jungen ist das eine Riesenstärke“, sagte der 47-Jährige über den Rückkehrer und Flügelspieler Fabian Reese, ebenfalls Neuzugang. Beide sollten neben Scorerpunkten auch ihre Sprintfähigkeiten einbringen. Auch Marten Winkler habe diese Qualität.

Dardais dritter Sohn war in der vergangenen Woche vom ungarischen Erstligisten Fehervar FC zu Hertha zurückgekehrt. Bence (17) und Marton (21) stehen ebenfalls im Profi-Kader der Berliner. Der Möglichkeit, dass er seine Söhne in irgendeiner Form bevorzugen könnte, tritt der Trainer seit jeher entschieden entgegen. „Alle 24 Spieler sind meine Söhne - und Palko ist einer davon“, sagte er.

Auch Sportdirektor Benjamin Weber machte deutlich, dass der Nachname nicht ausschlaggebend für die Verpflichtung war. „Palko haben wir lange auf dem Zettel. Der Kontakt ist ehrlicherweise auch nie abgerissen. Er kommt hier aus der Jugend, ist hier deutscher Meister 2018 geworden“, sagte Weber. „Er hat dann gerade in der Zeit in Ungarn vor allen Dingen durch die Variabilität, die er mitbringt, das Thema Torvorbereitungen, wirklich auf sich aufmerksam gemacht.“

Die Berliner treten am Samstagabend (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) am ersten Spieltag der zweiten Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf an.