Berlin - Hertha-Trainer Pal Dardai sieht seine Mannschaft tabellarisch im Soll. Er habe gehört, dass in Zeitungen stehe, dass der Fußball-Zweitligist Mittelmaß sei, sagte der Ungar am Donnerstag vor dem Heimspiel gegen den Karlsruher SC am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky und Sport1). „Da habe ich eine Frage: Wo haben wir angefangen in dieser Saison? Dass es vielleicht gar keine Saison gibt wegen der Lizenz. Wir haben die ganze Mannschaft abgegeben und eine neue geholt“, sagte der 47-Jährige.

Die Berliner stehen auf Platz zwölf, verpassten beim Spiel in Rostock (0:0) aber einen Sprung in die obere Tabellenhälfte. Das Team müsse sich nun im Mittelfeld der Tabelle festigen, so Dardai. „Dann können wir über die nächste Station reden“, sagte der Trainer. Auch Sportdirektor Benjamin Weber betonte: „Seit dem gefühlten Neustart gegen Braunschweig haben wir vier Siege, zwei Niederlagen und ein Unentschieden. Wenn wir ab dem Zeitpunkt rechnen, wo der Kader fest war, sind wir auf einem guten Weg.“

Mit den Trainingsleistungen seiner Spieler war Dardai in der vergangenen Woche nur bedingt zufrieden. „Das Niveau war spielerisch diese Woche nicht so hoch. Da habe ich einiges vermisst“, sagte der Coach. „Kämpferisch haben alle mitgemacht, alles versucht. Da bin ich gespannt, was am Wochenende kommt.“

Ein Sieg gegen die Karlsruher wäre wichtig, um mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause zu gehen, so Dardai. Die Kulisse wird gegen den KSC, mit dem Hertha seit Jahrzehnten eine Fanfreundschaft pflegt, stimmen. 60 000 Tickets sind verkauft. „Alles ist da für ein Mini-Fest“, sagte Dardai. „Du musst Respekt für den Gegner haben, Gras fressen, den neuen Rasen richtig kaputt machen, Tore machen und gewinnen.“