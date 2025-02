Berlin - Es ist eine Nachricht, die Fans von Hertha BSC gut gebrauchen können: Offensivspieler Fabian Reese könnte gegen den 1. FC Kaiserslautern (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) erstmals in dieser Saison in der Startelf stehen. „Der Fuß gibt keine Reaktion. Deshalb gibt es schon die Möglichkeit, ihm die ein oder andere Minute mehr zu geben“, sagte Trainer Cristian Fiél über den 27-Jährigen.

Reese hatte wegen einer Fußverletzung fast die komplette Hinrunde verpasst. Nach einem erneuten Rückschlag vor Weihnachten wurde er langsam an die Belastungen herangeführt. In Regensburg kam er zuletzt zur Halbzeit ins Spiel. Gegen den FCK könnte der Unterschiedsspieler der vergangenen Saison nun von Beginn an mithelfen, das blamable 0:2 beim Tabellenletzten vergessen zu machen.

Noch keine Option ist Mittelfeld-Routinier Diego Demme. Der 33-Jährige erlitt Mitte Januar im Training eine Gehirnerschütterung und befindet sich weiter im Aufbau.