Hertha verleiht Nachwuchsspieler Aksakal in die Türkei

Berlin - Fußball-Zweitligist Hertha BSC verleiht seinen Nachwuchsspieler Ensar Aksakal in die Türkei. Der 21 Jahre alte Angreifer schließt sich für den Rest der Saison dem Zweitligisten Göztepe Izmir an, wie Hertha am Freitag mitteilte.

Aksakal stieß 2020 von Union zur Hertha. Für die Regionalliga-Mannschaft erzielte er in 58 Partien 13 Tore und legte zehn Treffer auf. Im vergangenen November hatte Aksakal seinen ersten Profivertrag bei den Berlinern unterzeichnet.