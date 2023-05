Hertha will für Schäden in Wolfsburger Stadion zahlen

Wolfsburg/Berlin - Fußball-Bundesligist Hertha BSC will für die von Teilen seiner Fans im Stadion des VfL Wolfsburg verursachten Schäden aufkommen. „Unsere Fans haben uns in der abgelaufenen Saison trotz des sportlichen Abstiegs herausragend unterstützt. Solche Aktionen sind aber absolut daneben und nicht tolerierbar“, sagte Hertha-Geschäftsführer Thomas Herrich der „Bild“-Zeitung. „Wir stehen diesbezüglich bereits mit dem VfL Wolfsburg in Kontakt und werden für die entstandenen Schäden aufkommen.“

Ebenso werde der Club das in seinem regelmäßigen Dialog mit den Fans zum Thema machen. „Das gehört sich nicht und dafür möchten wir uns auch auf diesem Wege beim VfL Wolfsburg entschuldigen.“

Beim letzten Saisonspiel des Bundesliga-Absteigers in Wolfsburg am Samstag gab es nach Aussagen der Polizei erhebliche Sachbeschädigungen im Bereich des Gästeblocks, wie die Zeitung schrieb. Während des Spiels hatte das Zünden von Feuerwerkskörpern und Bengalischen Feuern im Gästeblock eine Spielunterbrechung herbeigeführt. Auf Videos waren zudem zerstörte Toiletten zu sehen.