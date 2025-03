Hertha BSC will gegen den KSC den zweiten Sieg hintereinander holen. Im Olympiastadion soll der Heimfluch endlich enden.

Hertha will gegen KSC ersten Heimsieg seit Oktober

Berlin - Hertha BSC will im Abstiegskampf der zweiten Liga nachlegen. Die Berliner empfangen am Samstag (13.00 Uhr/Sky) den Karlsruher SC im Olympiastadion, wo die Blau-Weißen seit Ende Oktober nicht mehr gewinnen konnten. Vor der Länderspielpause hatte die Hertha in Braunschweig (5:1) nach einer wochenlangen Durststrecke den ersten Sieg unter Trainer Stefan Leitl geholt.

Mit dem KSC verbindet die Berliner eine jahrzehntelange Fan-Freundschaft. Rund 60.000 Fans werden erwartet. Fraglich sind bei der Hertha noch die Einsätze von Außenverteidiger Jonjoe Kenny und Defensivmann Pascal Klemens. Beide plagten zuletzt Blessuren.