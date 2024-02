Berlin - Nach dem Auswärtssieg bei der SpVgg Greuther Fürth will Hertha BSC in der zweiten Fußball-Bundesliga nachlegen. Die mit 29 Zählern auf dem achten Rang liegenden Berliner eröffnen mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg am Freitag (18.30 Uhr/Sky) den 22. Spieltag und könnten mit einem Sieg nach Punkten zu den top Sieben der Liga aufschließen. Dagegen würde der mit zwei Zählern weniger behaftete Tabellen-Zwölfte mit einem eigenen Erfolg die Berliner überflügeln.

Beim erneuten Aufeinandertreffen hofft Hertha-Trainer Pal Dardai auf einen genesenen Haris Tabakovic. Der Torjäger hatte in der Hinrunde in Magdeburg gleich zweimal getroffen. Dagegen fehlt Stürmerkollege Florian Niederlechner nach seiner Gelb-Roten Karte in Fürth sicher. In der Abwehr könnte der zuvor gesperrte Kapitän Toni Leistner zurückkehren und die Stelle des verletzten Marc Oliver Kempf einnehmen. Pal Dardai spielt aber auch mit dem Gedanken, seinem Sohn Marton die Stelle neben Pascal Klemens anzubieten.

Das Hinspiel gewannen die Magdeburger mit 6:4 nach viermaligem Rückstand. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz kommt auch mit viel Selbstvertrauen ins Olympiastadion. Am vergangenen Spieltag fügte das Team Spitzenreiter FC St. Pauli die erste Niederlage in der Liga zu. Zudem werden rund 20.000 Gästefans erwartet.