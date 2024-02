Berlin - Hertha-Trainer Pal Dardai freut die Aussicht auf Fußballspiele ohne Proteste gegen den Investoren-Einstieg bei der Deutschen Fußball Liga (DFL). „Das war nicht schön. Wir haben das akzeptiert. Jeder soll glücklich sein. Wir sind glücklich, dass wir uns wieder auf Fußball konzentrieren können mit den richtigen Regeln. Wir müssen nicht mit einer Ecke für den Gegner die zweite Halbzeit weiterspielen“, sagte der Ungar am Donnerstag.

Am vergangenen Freitag hatte Schiedsrichter Florian Exner die Spieler bei der Partie Hertha gegen Magdeburg kurzerhand in die Halbzeit geschickt, als wieder Tennisbälle auf den Rasen flogen. Weiter ging es nach der Pause mit Ecke für den FCM.

Nach dem Scheitern des DFL-Deals am Mittwoch wird erwartet, dass die Proteste am Wochenende kleiner ausfallen oder ganz ausbleiben. „Du musst mal in der Stadt nachfragen, ob es noch Tennisbälle gibt für die Tennisspieler. Vielleicht klagen die das nächste Mal“, scherzte Dardai am Donnerstag.

Einen statistischen Nebeneffekt fand der Ungar aber unterhaltsam. „Ich kann euch die Statistik zeigen. Am Abend ganz spät gegen Hamburg ist die Mannschaft 134 Kilometer gelaufen“, sagte Dardai. Die Anzahl kam offenbar durch das „weiter warm machen, weiter in Bewegung bleiben“ während der über halbstündigen Unterbrechung des Spiels gegen den HSV zustande. Im Saisonschnitt kommt Hertha auf 117,3 Kilometer pro Spiel.