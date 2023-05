Wolfsburg/Berlin - Für die Komplimente und guten Wünsche von Bayer Leverkusen kann sich Hertha BSC letztlich nichts kaufen. „'Danke, Hertha BSC. Ihr geht mit erhobenem Haupt. Ihr kommt wieder“, twitterte der Werksclub am Samstagnachmittag. Schließlich hatten die Berliner Bayer durch ihr 2:1 beim VfL Wolfsburg in den Europacup verholfen.

Und doch hatte der überraschende Sieg am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga auch für die Hertha einen moralischen Wert beim anstehenden Gang in die Zweitklassigkeit. Unabhängig von den noch zu klärenden finanziellen Fragen und der Lizenz-Ungewissheit, gibt es für den Absteiger Hoffnung auf eine bessere sportliche Zukunft.

Vier Faktoren:

Der Trainer: Eine fette Retter-Zigarre im TV-Interview wie nach dem Klassenerhalt vor zwei Jahren wurde diesmal nicht gezündet. Aber dennoch blicken jetzt erstmal alle auf Pal Dardai. In den kommenden Tagen wird mit der Entscheidung über die Zukunft des Trainers gerechnet. Die Indizien sprechen dafür, dass der 47-Jährige Chefcoach bleibt. Es wäre ein Signal nach innen wie außen. „Jeder weiß, was er an Pal Dardai hat. Er ist eine Vereinsikone. Jeder Fan liebt ihn“, sagte Stürmer Florian Niederlechner. Keiner kennt den Club so gut wie der Ungar. Keiner hätte bei einem möglichen Holperstart in der 2. Liga so viel Kredit. „Nächste Woche kriegt man mit, ob wir weiterarbeiten oder nicht“, sagte Dardai.

Die Jugend: Torwart Tjark Ernst (20), Stürmer Ibrahim Maza (17), Verteidiger Pascal Klemens (18) und Angreifer Tony Rölke (20) waren in Wolfsburg die Kronzeugen für eine bessere Zukunft. Hertha-Jungstars, zu denen auch Akteure wie Marton Dardai (21), Jessic Ngankam (22) oder Linus Gechter (19) zählen, sollen und müssen angesichts der leeren Kasse ein Pfeiler für die Bundesliga-Rückkehr sein. „Die jungen Spieler sind gut bei Hertha BSC. Man muss ihnen eine Chance geben und auch ein bisschen Geduld haben“, sagte Pal Dardai. Maza ist jetzt schon der große Hoffnungsschimmer. Sein Bundesliga-Premierentor untermauerte dies noch einmal. Dardai hält große Stücke auf den potenziellen Spielmacher.

„Ibo war schon in der U16 mein Spieler“, erklärte Dardai. „Ich habe damals zu ihm gesagt: Wenn du weiter so faul bleibst, schaffst du gar nichts. Du hast ein Talent wie kein anderer beim Nachwuchs von Hertha BSC. Das ist unbeschreiblich. Ein Talent von Gott. Seitdem ist der Junge wirklich fleißig. Es macht Spaß, ihn einzuwechseln.“

Die Erfahrung: Nur mit jungen Spielern wird es nicht gehen. Außenverteidiger Peter Pekarik (36) hängt noch eine Saison dran. Und auch Stürmer Florian Niederlechner (32) bleibt in Berlin. „Wir haben schon vor Wochen mehrere Gespräche geführt, die waren sehr gut. Wir haben Scheiße gebaut. Und ich bin einer von denen, die versuchen wollen, das wieder gutzumachen“, sagte der Angreifer. Auf die Erfahrung der Routiniers wird es angekommen.

Der Geldgeber: Ein großer Hoffnungsträger der Hertha sitzt in Amerika. Denn eines ist längst klar. Ohne die Millionen von Investor 777 Partners gäbe es keinen Profi-Fußball bei der Hertha. Viel, wenn nicht gar alles, wird davon abhängen, in welcher Form CEO Joshua Wander und seine Kollegen Einfluss nehmen. Erste Hürde ist die Entscheidung der Deutschen Fußball-Liga zur Konformität des Hertha-Deals mit dem US-Unternehmen mit der 50+1-Regel. „Erstmal Lizenzierung“, sagte Dardai zu den anstehenden Prioritäten.