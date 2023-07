Zell am See - Testsieg, Polizeiermittlungen, Testniederlage: Hertha BSC hat im Trainingslager in Österreich mal wieder für ein turbulentes Wochenende gesorgt. Wenige Stunden nach dem 2:1-Erfolg gegen den belgischen Erstliga-Aufsteiger RWD Molenbeek wurde ein Berliner Fußball-Profi auf der Polizeiwache in Zell am See vernommen. Der Vorwurf lautet auf den Verdacht der Körperverletzung.

„Wir können bestätigen, dass die Polizei gegen einen unserer Spieler ermittelt, bitten aber um Verständnis, dass aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen keine näheren Angaben gemacht werden können“, teilte der Fußball-Zweitligist am Sonntag mit. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung über den Aufreger berichtet.

An den geplanten Abläufen von Trainer Pal Dardai änderten die nächtlichen Ereignisse nichts. Am Sonntag folgte der zweite Test gegen den belgischen Meister Royal Antwerpen, der mit 0:1 (0:0) verloren ging. Gier und Frische in den entscheidenden Szenen vermisste Dardai anschließend, die Niederlage hielt er daher für vermeidbar. Angesichts von großer Hitze und Trainingsbelastungen war er Coach aber milde. Am Montag folgt in den Alpen für die Berliner ein Regenerationstag.

Über die Nebengeräusche sprach Dardai nicht öffentlich. Wie die Landespolizeidirektion Salzburg mitteilte, war es am frühen Sonntagmorgen im Stadtgebiet von Zell am See zu einem Streit gekommen, der zu einer körperlichen Auseinandersetzung eskaliert sei. Ein 28-Jähriger habe einen 22-Jährigen dabei verletzt. Dieser habe im Krankenhaus behandelt werden müssen. Der 28-Jährige sei zum Sachverhalt von der Polizei vernommen worden, konnte die Dienststelle allerdings anschließend wieder verlassen.

Der Mann sei nach österreichischem Recht weder festgenommen noch verhaftet worden. Wie die Polizei in Zell am See auf Nachfrage mitteilte, seien in der Wache des Urlaubsortes „beide Arrestzellen leer“. Wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr, befindet sich der betroffene Spieler derzeit wieder im Teamhotel. Er könnte nach derzeitigem Ermittlungsstand auch jederzeit nach Deutschland ausreisen, bestätigte die Landespolizeidirektion.

Am kommenden Freitag endet das Trainingslager der Berliner in Österreich. Auf dem Rückweg folgt ein Zwischenstopp für ein Testspiel bei Standard Lüttich in Belgien. Die Zweitliga-Saison beginnt für das Team von Trainer Pal Dardai mit der Auswärtspartie bei Fortuna Düsseldorf am 29. Juli (20.30 Uhr/Sky/Sport1).