„Herzen öffnen“ - Kinderwallfahrt in Erfurt

Erfurt - Rund 940 Mädchen und Jungen werden an zwei Tagen zur traditionellen Kinderwallfahrt des Bistums Erfurt auf dem Domberg erwartet. Unter dem diesjährigen Motto „Herzen öffnen“ stehen die biblischen Psalmen und die Welt der Gefühle im Mittelpunkt, teilte das Bistum mit. Dabei können sich die Kinder in zahlreichen kreativen und interaktiven Aktionen spielerisch mit Emotionen und ihrem Glauben auseinandersetzen. Zum Auftakt gibt es heute und am Donnerstag einen Gottesdienst im Erfurter Mariendom.

Mehr Schattenplätze und Getränke

Anschließend geht es mit einem bunten Programm auf der Wiese und in der benachbarten Severikirche weiter. Angesichts der Hitze wurden Vorkehrungen getroffen, hieß es vom Bistum. So sollen zusätzliche Pavillons auf der Wiese für Schatten sorgen. Zudem wurden einige Stationen ins kühlere Innere der Severikirche verlegt. Auch würden - mehr als sonst üblich - Getränke kostenlos angeboten und sollen Durchsagen darauf aufmerksam machen, ausreichend zu trinken und Schattenplätze aufzusuchen.

In Thüringen wird am Mittwoch mit dem vorläufigen Höhepunkt der derzeitigen Hitzewelle gerechnet. Die Temperaturen können dann im Freistaat auf 35 bis 38 Grad steigen.

Riesenseifenblasen und Psalmen-Tattoos

Die Kinderwallfahrt des Bistums Erfurt gibt es seit rund 50 Jahren. In diesem Jahr können die Mädchen und Jungen unter anderem Riesenseifenblasen gen Himmel schicken, außerdem gibt es ein Erzähltheater und Psalmen-Tattoos. Bei einer Sternsinger-Aktion dürfen sich die Kinder einmal wie echte Könige fühlen und überlegen, wie sie die Welt zum Besseren verändern würden, so das Bistum. Außerdem haben die Kinder die Möglichkeit, sich segnen zu lassen.