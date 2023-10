Ulm - Der Hallesche FC hat im Kampf um den Klassenverbleib in der 3. Fußball-Liga wieder ein Lebenszeichen gesendet und seine Negativserie von sechs Spielen ohne Sieg beendet. Die Schützlinge von Trainer Sreto Ristic gewannen am Samstag vor 7966 Zuschauern im Donau-Stadion beim Tabellen-Dritten SSV Ulm mit 3:2 (1:1). Die Gäste gerieten durch ein Eigentor von Jannes Vollert bereits nach acht Minuten in Rückstand. Doch Dominic Baumann (25., Handstrafstoß; 55.) und Enrique Lofolomo (58.) gelangen mit drei Treffern die Wende. Für die Gastgeber konnte Philipp Maier (66.) nur noch auf 2:3 verkürzen. Trotz des ersten Auswärtssieges seit dem 15. April 2023 (1:0 in Bayreuth) bleiben die Hallenser in der Abstiegszone.

Die erste Chance in dieser Partie gehörte den Gästen. Nach einer Flanke von Nico Hug traf Tunay Deniz (5.) nur das Außennetz. Drei Minuten später zappelte der Ball nach dem ersten gelungenen Angriff der Hausherren jedoch in den Maschen des halleschen Gehäuses. Dennis Chessas Schuss klatschte an den Pfosten. Den Abpraller bugsierte Vollert, der zuvor das Abseits aufgehoben hatte, in den eigenen Kasten. Vier Minuten später verhinderte Moritz Schulze, der für die etatmäßige Nummer Eins Sven Müller von Coach Ristic ins Gehäuse beordert wurde, mit zwei Glanztaten gegen Felix Higl und Chessa das 0:2. Nachdem die Flanke von Timur Gayret am Arm von Ulms Kapitän Thomas Geyer landete, verwandelte Baumann den fälligen Strafstoß zum Ausgleich. Max Brandt (31.) verfehlte das HFC-Tor nur knapp. Auf der anderen Seite jagte HFC-Kapitän Jonas Nietfeld (40.) den Ball aus acht Metern über die Latte.

Mit einem Doppelschlag drehten die Gäste innerhalb von drei Minuten die Partie. Baumann mit seinem zweiten Treffer und Lofolomo überwanden Ulms Torhüter Christian Ortag jeweils mit zwei platzierten Kopfbällen und brachten Halle mit 3:1 in Front. Beide Tore hatte der stark spielende Gayret vorbereitet. Einen Ballverlust von Vollert nutzte Maier zum 2:3-Anschlusstreffer und läutete damit eine turbulente Schlussphase ein. Lucas Röser (67.) traf per Kopf den Pfosten des HFC-Tores und scheiterte vier Minuten später am glänzend reagierenden Schlussmann Schulze. In der zehnminütigen Nachspielzeit rettete noch einmal die Latte für den schon geschlagenen HFC-Keeper.