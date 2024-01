HFC dreht in Überzahl die Partie und gewinnt 3:2 in Duisburg

Duisburg - Der Hallesche FC hat am Dienstag in Überzahl einen 3:2 (1:2)-Erfolg im Kellerduell beim MSV Duisburg aus dem Feuer gerissen. Ahmet Engin (15., 32.) hatte den Vorletzten zweimal in Front geschossen. Timur Gayret (27.), Dominic Baumann (76.) und Jonas Nietfeld (87.) erzielten die Treffer für die Rot-Weißen, bei denen Niklas Kreuzer nach überstandener Krebserkrankung und fast einem halben Jahr Zwangspause sein Comeback feierte. Der Rechtsverteidiger wurde in der 69. Minute für Julian Eitschberger eingewechselt. Die Duisburger beendeten die Partie nur zu zehnt. Joshua Bitter (59.) hatten nach einer Grätsche von hinten gegen Tarsis Bonga die Rote Karte gesehen.

Nach einer fünfzehnminütigen Abtastphase überschlugen sich die Ereignisse. Nach einem von Santiago Castaneda eingeleiteten Konter legte Niklas Kölle quer auf Engin, der den Ball aus kurzer Distanz nur noch über die Linie drücken musste. Die Hallenser steckten den Rückstand jedoch gut weg. Einen Freistoß von Besar Halimi köpfte Gayret zum 1:1 in die Maschen. Die Freude über den Ausgleich währte bei den Gästen jedoch nur fünf Minuten. Einen Rückpass von Thomas Pledl schob Engin aus acht Metern ins Tor.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Rot-Weißen zwar mehr Ballbesitz, kamen aber lange Zeit nicht zu verheißungsvollen Torchancen. Die Hausherren dagegen beschränkten sich auf das Verteidigen des knappen Vorsprungs und setzten in Unterzahl kaum noch Offensivakzente. Den ersten gefährlichen Schuss auf den Duisburger Kasten gab Aljaz Casar (74.) ab. Zwei Minuten später spielte Tunay Deniz einen akkuraten Pass auf Baumann, der MSV-Keeper Vincent Müller keine Chance ließ. Nachdem Nietfeld (86.) nur die Latte traf, staubte der HFC-Angreifer eine Minute später nach einem Pfostenschuss von Erich Berko zum 3:2 ab. In der Nachspielzeit verhinderte die Latte beim Schuss von Deniz den vierten halleschen Treffer.