Thale - Der Hallesche FC hat das Endspiel um den Landespokal von Sachsen-Anhalt erreicht. Der Fußball-Drittligist behielt am Mittwoch beim zwei Klassen tiefer spielenden Oberligisten SV Westerhausen mit 4:0 (2:0) die Oberhand. Die Tore für den Favoriten erzielten Leon Damer (31. und 42. Minute), Elias Löder (79.) sowie Andor Bolyki (84.). Im Finale treffen die Hallenser am 3. Juni in Halberstadt auf Einheit Wernigerode. Im vergangenen Jahr war der HFC im Halbfinale gegen Wernigerode durch eine 1:2-Niederlage ausgeschieden und hatte dadurch den Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals verpasst.

Gegen Oberligist Westerhausen bestimmten die Hallenser die Szenerie, erspielten sich aber in der ersten halben Stunde kaum klare Torchancen. Die größte Gefahr drohte dem Tor der Hausherren durch einen eigenen Spieler. Sebastian Hey wäre fast ein Selbsttor unterlaufen (17.). Mit seinem Doppelschlag sorgte Damer dann noch vor dem Seitenwechsel für halbwegs klare Verhältnisse.

Die beste Möglichkeit zum Anschlusstreffer hatte Marcelo Franceschi, dessen Kopfball HFC-Schlussmann Daniel Mesenhöler jedoch parierte (49.). Die Hallenser verwalteten ihren Vorsprung danach mühelos und kamen gegen den immer müder werdenden Kontrahenten in der Schlussphase durch Löder und Bolyki noch zu zwei weiteren Toren.