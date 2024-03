Regensburg (dpa) – - Der Hallesche FC ist nach dem dritten Spiel in Folge ohne Sieg auf einen Abstiegsplatz in der dritten Fußball-Liga abgerutscht. Die Schützlinge von Trainer Sreto Ristic verloren am Samstag vor 9375 Zuschauern ihr Gastspiel beim SSV Jahn Regensburg mit 0:2 (0:1). Christian Viet (28. Minute) und Dominik Kother (50.) erzielten die Treffer für die Hausherren, die zuvor sechs Spiele in Folge nicht gewinnen konnten und durch diesen Erfolg wieder auf Erster sind.

Beide Mannschaften waren zunächst auf Sicherheit bedacht. Die erste gute Gelegenheit hatte Halle, als Brian Behrendt (14.) nach einer Ecke von Niklas Kreuzer dreimal zum Abschluss kam, aber jeweils geblockt wurde. Aus dem Nichts gerieten die Gäste in Rückstand. Ein abgefälschter Schuss von Konrad Faber landete genau auf dem Kopf von Viet, der HFC-Schlussmann Philipp Schulze keine Chance ließ. Danach hatten die Hausherren Oberwasser. Eine Ecke von Andreas Geipl (32.) segelte nur knapp am Gehäuse vorbei. Vier Minuten später ließ Faber zwei Hallenser aussteigen und schoss nur knapp vorbei.

Die Hallenser verschliefen den Start in die zweite Halbzeit. Eine Minute nach dem Wiederanpfiff hatte Kother bereits das 2:0 auf dem Fuß. Vier Minuten später traf der Regensburger Mittelfeldspieler im Fallen fast genau in den Winkel zum 2:0. Die Gäste steckten den erneuten Rückschlag nicht weg. In 90 Minuten musste der Regensburger Keeper Felix Gebhardt nicht einen einzigen gefährlichen Schuss abwehren. Die Gastgeber ließen es nach dem 2:0 ruhiger angehen und verwalteten das Ergebnis.