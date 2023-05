Wiesbaden - Der Hallesche FC hat die Saison in der dritten Liga trotz einer couragierten Leistung mit einer Niederlage beendet. Die Saalestädter verloren am Samstag ihr Gastspiel beim SV Wehen Wiesbaden mit 0:1 (0:1) und landeten in der Abschlusstabelle damit auf dem 16. Platz. Den Klassenerhalt hatten die Schützlinge von Trainer Sreto Ristic schon vor diesem Spieltag sicher. Bjarke Jacobsen gelang in der 44. Minute das entscheidende Tor, mit dem die Wiesbadener sich für die Relegation um den Aufstieg in die 2. Bundesliga qualifiziert haben.

Die erste gute Möglichkeit hatten die Gäste. Tunay Deniz (6.) schoss den Ball am Gehäuse vorbei. Eine halbe Stunde stand die Hallesche Abwehr gegen die kopflos anlaufenden Hausherren gar nichts zu. Doch dann erhöhte Wehen den Druck. Beim Kopfball von Ahmet Gürleyen (29.) rettete Lucas Halangk auf der Torlinie. Dann parierte HFC-Schlussmann Felix Gebhardt den Kopfball und den Schuss von Ivan Prtajin (33., 37.) aus acht Metern zweimal sicher. Der Schuss von Robin Heußer (42.) ging über das Gebälk. Kurz vor der Pause verlor Timur Gayret den Ball am eigenen Strafraum. Bjarke Jacobsen (44.) nutzte den Patzer des Hallensers zur Führung der Hausherren.

Nach dem Seitenwechsel spielten die Hallenser mutiger nach vorn. Nach Flanke von Nico Hug erzielte Andor Bolyki (56.) den vermeintlichen Ausgleich. Doch Referee Arne Aarnink verweigerte dem regulären Treffer die Anerkennung. Bei einem Schuss von Gayret (67.) rettete Sascha Mockenhaupt für seinen schon geschlagenen Schlussmann Florian Stritzel auf der Torlinie. Auf der Gegenseite verhinderte Gebhardt mit einer Glanztat beim Schuss des eingewechselten Kianz Froese (77.) den entscheidenden zweiten Treffer. In der 89. Minute hatte Jonas Nietfeld den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aber aus sechs Metern an Stritzel.