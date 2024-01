Gefüllte Sandsäcke liegen an einem Deich.

Düsseldorf - Nordrhein-Westfalen hat das vom Hochwasser betroffene Nachbarbundesland Niedersachsen mit Materiallieferungen unterstützt. Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Innenministeriums wurden Ende 2023 rund 500.000 Sandsäcke aus einem Zentrallager in Bonn durch die Feuerwehr nach Garbsen bei Hannover gebracht. Aus Bonn, Duisburg und dem Rhein-Sieg-Kreis transportierte die Feuerwehr Sperrsysteme für das Hochwasser in den Landkreis Celle und in den Raum Oldenburg.

„In mehreren Teilen Deutschlands kämpfen Einsatzkräfte noch immer gegen die Wassermassen an. Vor allem die akut vom Starkregen und Hochwasser betroffenen Gebiete sollten jetzt unsere ganze Aufmerksamkeit bekommen. Mit Zusammenhalt und Zusammenarbeit können wir die Lage bewältigen“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) über die Lieferungen. Nordrhein-Westfalen sei aktuell für die eigene Gefahrenabwehr sehr gut aufgestellt.