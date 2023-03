Studierende sitzen beim Schreibmarathon des Studierendenwerks Berlin und tüfteln an Haus- oder Abschlussarbeiten.

Berlin - Die Haus- oder Abschlussarbeit wird nicht fertig, Frust und Panik werden aber immer größer. Viele Studierende kennen das Problem. Das Berliner Studierendenwerk hilft in solchen Fällen mit der Schreibberatung weiter. Angeboten werden neben persönlicher Beratung auch Workshops und Schreibgruppen. „Unsere Online-Schreibzeit ist ein Dauerbrenner“, sagt Constanze Keiderling, Leiterin des Schreibzentrums. Am 13. März startet mit der Online-Schreibwoche ein zusätzliches Angebot für alle, die in den laufenden Semesterferien über ihren Arbeiten brüten.

Die Schreibberatung habe Ende 2013 klein angefangen, erklärt Keiderling. 2014 fanden 240 Beratungen statt, 2022 wurden schon rund 1400 Beratungskontakte gezählt - telefonisch, persönlich oder auch online. Außerdem gab es Gruppentermine mit insgesamt 5400 Teilnehmern. Aufgrund der großen Nachfrage seien inzwischen drei festangestellte und acht studentische Schreibberater im Einsatz und für knapp 180.000 Studenten an 20 Berliner Hochschulen zuständig.