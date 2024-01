Hannover - Die Regenmengen im Dezember in Niedersachsen sind nach Angaben der für den Hochwasserschutz zuständigen Behörde historisch gewesen. „Mit Niederschlagsmengen von im Mittel 155 Litern pro Quadratmeter zählt der Dezember 2023 zu einem der nassesten Dezember seit Beginn der Wetteraufzeichnung“, teilte der Landesbetrieb (NLWKN) am Freitag mit. Im Harz seien etwa in Braunlage sogar Mengen von über 385 Litern pro Quadratmeter erreicht worden.

In der Prognose geht die Hochwasserschutz-Behörde davon aus, dass das durch feuchtes Wetter und fast vollständig gesättigte Böden verursachte flächendeckende Hochwasser noch eine Weile andauern wird. Auch bei günstiger Witterung werde sich die Lage in den kommenden Tagen nur langsam entspannen, hieß es am Freitag.

Trotz der schon jetzt großen Schäden und der weiter angespannten Lage konnten nach Einschätzung der Experten durch erfolgreiche Maßnahmen noch höhere Wasserstände und weitere Überschwemmungen vermieden werden. Etwa durch das Management bei den Talsperren im Harz konnten größere Auswirkungen für Braunschweig verhindert werden.