So wenig wie schon lange nicht mehr: Neue Zahlen zu Baugenehmigungen zeigen den niedrigsten Stand seit 1995.

Historisches Neubaubautief in Thüringen

In Thüringen wird deutlich weniger gebaut als in den Vorjahren.

Erfurt - In Thüringen werden so wenig neue Wohnungen gebaut wie schon lange nicht mehr. Von Januar bis Oktober genehmigte das Statistische Landesamt insgesamt 2.415 Anträge für Bauvorhaben - davon 1.182 Neubauwohnungen und 692 Wohnungen in Bestandsgebäuden. Das waren den Angaben zufolge 29,1 Prozent weniger Wohnungen als im Vorjahreszeitraum. Bei den Neubauwohnungen handele es sich um die niedrigste Zahl seit Beginn der Auswertungen im Jahr 1995, hieß es.

Gut die Hälfte der genehmigten Neubauten entfällt auf Ein- oder Zweifamilienhäuser. Die Anzahl an Wohnungen in Mehrfamilienhäusern hat sich mehr als halbiert. Das Statistische Landesamt verbuchte einen Rückgang von 525 Wohnungen seit dem Vorjahreszeitraum. Anträge für neue Einheiten in Wohnheimen gingen sogar um zwei Drittel zurück.