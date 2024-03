Berlin - Ein Mann soll an einem Imbiss in Berlin-Niederschöneweide den Hitlergruß gezeigt und eine Frau mit einer Waffe bedroht haben. Bei der Festnahme soll der 43-Jährige Widerstand geleistet haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein Polizist wurde an der Hand verletzt und musste demnach seinen Dienst beenden.

Eine Schreckschusswaffe und vermutlich Betäubungsmittel, die der Mann bei sich trug, wurden beschlagnahmt. Der 43-Jährige wurde stationär in der psychiatrischen Abteilung einer Klinik aufgenommen. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich der Vorfall am späten Mittwochnachmittag in der Schnellerstraße ereignet haben. Der 43-Jährige soll zuerst den Hitlergruß gezeigt haben. Als eine Frau ihn darauf ansprach, soll er die Waffe aus dem Hosenbund gezogen und auf die Frau gerichtet haben. Beim Eintreffen der Polizei waren beide nicht mehr am Tatort, durch einen Zeugenhinweis konnte der Verdächtige aber ermittelt werden. Seine Wohnung wurde durchsucht. Während der Maßnahme kam der Mann dann nach Hause und wurde festgenommen.