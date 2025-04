Der Potsdamer Landtag ist das politische Zentrum Brandenburgs. Am Karfreitag soll ein junger Mann dort den Hitlergruß gezeigt haben.

Der Potsdamer Landtag befindet sich in der Innenstadt. (Archivbild)

Potsdam - Ein 26-jähriger Mann soll vor dem Landtag in Potsdam den Hitlergruß gezeigt haben. „Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen“, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Bei dem Vorfall am Karfreitag soll der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben.

Nach Polizeiangaben waren Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes des Brandenburger Landtags am Abend auf den Mann aufmerksam geworden. Er riss Mülleimer aus der Verankerung und hob seinen Arm zum Hitlergruß. Anschließend sei er in Richtung Potsdamer Innenstadt gelaufen. „Eine gezielte Absuche, durch mehrere Funkwagenbesatzungen, des Stadtkerns, führte letztendlich zum Aufgreifen des 26-Jährigen“, so ein Sprecher der Polizei.

Es wurden mehrere Strafverfahren gegen den jungen Mann eingeleitet. Durch die Potsdamer Staatsanwaltschaft wurde nach Polizei-Informationen eine Blutprobenentnahme angeordnet. Anschließend wurde er in ein psychiatrisches Klinikum gebracht.