Magdeburg - Die Menschen in Sachsen-Anhalt müssen sich auf Hitze einstellen. Am Wochenende bleiben die Maximaltemperaturen noch knapp unter der 30-Grad-Marke, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Am Sonntag ziehen dazu dichtere Wolken auf, eine Abkühlung durch Regen bringen sie aber nicht - es bleibt trocken. In der Nacht zum Montag sinken die Temperaturen auf 14 bis 10 Grad. Am Montag werden die 30 Grad laut Wetterdienst vielerorts erreicht: Die Höchstwerte liegen bei 26 bis 30, im Harz bei 20 bis 25 Grad. Erste Vorhersagen für den Dienstag kündigen noch mehr Hitze an.