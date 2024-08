Berlin/Potsdam - Zum Start ins Wochenende ist mit hohen Temperaturen und vereinzelten Gewittern in Berlin und Brandenburg zu rechnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt dabei vor allem in der Nordhälfte vor Gewittern, in den Landkreisen Oberspreewald-Lausitz, Spree-Neiße und der Stadt Cottbus hingegen ist mit einer starken Wärmebelastung von bis zu 32 Grad zu rechnen.

Heute werden Höchsttemperaturen von bis zu 32 Grad in der Niederlausitz erwartet, zunächst vor allem im Nordwesten Brandenburgs einzelne Schauer und Gewitter. Diese ziehen ab dem Nachmittag auch in den Raum Berlin und Potsdam. In der Nacht regnet es weiter, vom Norden her lockert es in den frühen Morgenstunden jedoch wieder auf. Die Temperaturen fallen dabei bis auf 12 Grad.

Am Wochenende ist es laut DWD wieder trocken. Mit Temperaturen um 26 Grad am Samstag und 28 Grad am Sonntag wird es noch einmal gutes Badewetter in Berlin und Brandenburg geben. Zum Teil ist es leicht bewölkt.