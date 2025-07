Hitzetage in Berlin und Brandenburg erwartet

Berlin/Potsdam - Berlin und Brandenburg stehen vor einer kurzen, aber intensiven Hitzewelle. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Mittwoch Temperaturen nahe der 40-Grad-Marke. Doch die Abkühlung lässt laut DWD nicht lange auf sich warten.

Bereits heute zeigt sich das Wetter in der Hauptstadtregion von seiner hochsommerlichen Seite: Temperaturen zwischen 30 und 34 Grad werden erwartet. Dabei weht eine leichte Brise. In der Nacht kühlt es auf 14 bis 19 Grad ab.

Am Mittwoch steigt die Hitzebelastung deutlich. Bei viel Sonnenschein klettern die Werte auf 37 bis 39 Grad. Auch in der Nacht bleibt es laut DWD mit knapp unter 20 Grad ungewöhnlich warm.

Am Donnerstag sinken die Temperaturen durch aufziehende Schauer und Gewitter knapp unter die 30 Grad. In der Nacht zu Freitag hält der Regen laut Angaben des DWD an.