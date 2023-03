Karlsruhe - Der Bundesgerichtshof (BGH) äußert sich heute zum Tod eines jesidischen Mädchens, das 2015 im Irak in sengender Hitze angekettet starb. Die IS-Rückkehrerin Jennifer W. soll tatenlos zugesehen haben. Das Oberlandesgericht München hatte die Frau aus Lohne in Niedersachsen deshalb zu zehn Jahren Haft verurteilt. Die Bundesanwaltschaft hält diese Strafe für zu niedrig und hat Revision in Karlsruhe eingelegt.

Jennifer W.'s irakischer Ex-Mann, der die Fünfjährige an ein Fenstergitter im Hof gekettet hatte, ist bereits rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt, auch wegen Völkermordes. Er hatte das Mädchen und dessen Mutter als Sklavinnen gekauft, nachdem diese von der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) verschleppt worden waren. Seine Ex-Frau wurde unter anderem wegen eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit mit Todesfolge verurteilt. Die 31-Jährige hat dagegen ebenfalls Revision eingelegt. Der BGH hatte Ende Januar aber allein über die Revision der Bundesanwaltschaft verhandelt.