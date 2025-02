Bei einem Feuer in einem Dresdner Hochhaus kommen zwei Bewohner ums Leben. Brandursachenermittler sichern noch am Wochenende Spuren in deren völlig zerstörter Wohnung – es gibt erste Erkenntnisse.

Dresden - Nach dem Feuer in einem Dresdner Hochhaus mit zwei Toten am Wochenende ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Brandstiftung. Der Brand brach am Samstagmittag in der Wohnung eines Ehepaares in der elften Etage eines Dresdner Hochhauses aus, „offenbar in der Küche“, wie ein Sprecher auf Anfrage sagte.

Die Mieter, eine 87-jährige Frau und ihr gleichaltriger Mann, kamen dabei ums Leben. „Was genau das Feuer auslöste, muss noch geklärt werden.“ Dazu werten die Ermittler in der „völlig zerstörten Wohnung“ gesicherte Spuren aus. Derzeit sei alles möglich, mit einer Ausnahme: „Es gibt keine Anzeichen für eine Einwirkung von außen.“

Ehepaar stirbt trotz Rettung aus Wohnung

Als die Feuerwehr an dem 15-stöckigen Gebäude im Stadtteil Johannstadt ankam, stand bereits eine große, schwarze Rauchsäule darüber. Mit einer Drehleiter bekämpften die Einsatzkräfte die Flammen von außen und suchten parallel mit Atemschutz in der Wohnung nach Menschen. Sie brachten das Ehepaar nach draußen. Die Frau und der Mann wurden noch reanimiert, starben aber später im Krankenhaus.

Die Wohnung der Toten stand in Flammen, war stark verqualmt. Eine 78-Jährige, die genau darunter wohnte, wurde verletzt und ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Für den Einsatz wurde das gesamte Hochhaus geräumt und rund 40 Menschen wurden vorübergehend in einem Bus der Dresdner Verkehrsbetriebe betreut. Laut Polizei konnten sie inzwischen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.