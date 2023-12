Bernburg - Ein Ökologie-Forschungsprojekt der Hochschule Anhalt wird mit mehreren Millionen Euro gefördert. Bei dem Projekt gehe es um die Erforschung der Biodiversität in Agrarlandschaften, teilte die Hochschule am Donnerstag mit. Es sei als eines von zehn bundesweiten Projekten von der Deutschen Forschungsgesellschaft (DFG) ausgewählt worden. Insgesamt fließen rund 6,5 Millionen Euro in das Vorhaben.

Wie die DFG mitteilte, soll etwa „durch innovative Experimente in der trockenen und strukturarmen Agrarlandschaft Sachsen-Anhalt das theoretische Verständnis für die Wiederherstellung von Ökosystemen und Landschaften verbessert“ werden. Geplant ist ein Exzellenzzentrum, mit dem Wissenschaftler verschiedener Bundesländer und Länder aus dem Bereich der Renaturierung vernetzt werden sollen.

Die DFG fördert erstmals gezielt größere Forschungsverbünde an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften und Fachhochschulen. Die „Forschungsimpuls“-Projekte werden ab 1. April 2024 für zunächst fünf Jahre gefördert.