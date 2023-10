Kamenz - Die Zahl der Beschäftigten an Hochschulen in Sachsen ist im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Dem Statistischen Landesamt zufolge waren am 1. Dezember 2022 insgesamt 48 257 Menschen an Hochschulen, einschließlich Hochschulkliniken, beschäftigt. Die Zahl der hauptberuflich Beschäftigten sei demnach um 739 gestiegen, die Zahl der nebenberuflich Beschäftigten um 94. Insgesamt sei ein Anstieg von 1,8 Prozent zu verzeichnen, hieß es.

Die meisten Beschäftigten seien an Kunsthochschulen hinzugekommen. Hier lag die Zahl für 2022 um 5,1 Prozent über der von 2021. Auch an Verwaltungsfachhochschulen (4,5 Prozent) und Fachhochschulen (3,0) seien die Zahlen der Beschäftigten besonders gestiegen.