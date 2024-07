Viel Sonne und Temperaturen um die 30 Grad: Darauf können sich die Menschen in Niedersachsen und Bremen einstellen. Vor allem am Mittwochmorgen ist allerdings Vorsicht geboten.

Hochsommer in Niedersachsen – Gewitter am Mittwoch

Hannover/Bremen - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat Sommerwetter für Niedersachsen und Bremen vorhergesagt. Am Morgen sei es noch bewölkt, ehe im weiteren Tagesverlauf Temperaturen von 29 Grad in Bremen und bis zu 32 Grad in Hannover zu erwarten seien, teilte der DWD mit. Auf den Inseln erreichten die Temperaturen bis zu 24 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch könne es dann vor allem westlich der Weser kräftige Schauer und Gewitter geben, auch Unwetter seien nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen kühlen den Angaben zufolge nachts bis auf 17 Grad ab. Auch tagsüber könne es am Mittwoch kräftige Gewitter geben, die Temperaturen bewegten sich zwischen 22 Grad auf den Inseln und 28 Grad in Braunschweig.