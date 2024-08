Potsdam - Insbesondere im Süden Brandenburgs haben die Meteorologen in den vergangenen Tagen hohe Temperaturen registriert. In Cottbus wurde am Donnerstag eine Höchsttemperatur von 30,2 Grad Celsius gemessen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes sagte. Der höchste Wert der vergangenen Tage wurde demnach allerdings weiter südlich in Schipkau festgestellt: Am Mittwoch stiegen die Temperaturen dort auf 34,1 Grad. An diesem Tag erreichten fast alle Stationen in Brandenburg Temperaturen jenseits von 31 Grad Celsius.

In Berlin zeigte das Thermometer am Mittwoch auf dem Tempelhofer Feld 32,6 Grad Celsius. In der Brandenburger Landeshauptstadt Potsdam wurden 33,7 Grad Celsius gemessen. Für den Freitag hat der DWD eine Hitzewarnung für Südbrandenburg ausgegeben.