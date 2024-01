Magdeburg - Angesichts der sinkenden Pegelstände der Flüsse in Sachsen-Anhalt, werden auch die Alarmstufen im Land weiter abgesenkt. Am Pegel Barby fiel der Wasserstand der Elbe inzwischen unter die Alarmstufe 1, wie die Hochwasserzentrale am Dienstag mitteilte. Zum Ende der Woche wird damit gerechnet, dass auch an den weiter flussabwärts liegenden Pegeln Tangermünde und Wittenberge die Richtwerte der Alarmstufe 1 unterschritten werden. Auch an der Helme an der Landesgrenze zu Thüringen entspannt sich die Hochwasserlage weiter. Hier fiel der Wasserstand am Pegel Bennungen inzwischen unter den Richtwert der höchsten Alarmstufe 4.