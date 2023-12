Wohnhäuser stehen in einem überfluteten Ortsbereich an der Wörpe.

Lilienthal - Die vom Hochwasser betroffene Gemeinde Lilienthal im Landkreis Osterholz hat wegen der angespannten Lage ein Abbrennverbot von Feuerwerk für Silvester und Neujahr angeordnet. Die Gemeinde wies am Freitagmorgen auf eine entsprechende Allgemeinverfügung hin. „Üblicherweise ist die Einsatz-Frequenz der Feuerwehr an Silvester und Neujahr sehr hoch. Für mögliche Einsätze, die durch das Abbrennen von Feuerwerk ausgelöst werden, gibt es keine Kapazitäten“, hieß es in einer Mitteilung. Die Feuerwehr arbeite rund um die Uhr am Schutz der Deiche und der Bevölkerung.

Eine Sprecherin sagte, die Lage sei weiterhin angespannt und die Pegelstände sehr hoch. In der Nacht zu Donnerstag wurde demnach eine Straße in der Gemeinde aus Sicherheitsgründen evakuiert, da ein Deich drohte, instabil zu werden. 338 Menschen sind laut Sprecherin in der betroffenen Gegend gemeldet. Die Evakuierung dauere weiter an und es sei unklar, wann diese enden könne, sagte die Sprecherin.