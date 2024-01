Sangerhausen - Der Landrat von Mansfeld-Südharz, André Schröder, rechnet im Hochwassergebiet auch in den nächsten Tagen mit einer angespannten Lage. „Wir rechnen mit mindestens zehn Tagen“, sagte Schröder am Donnerstag beim Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Hochwassergebiet im Süden Sachsen-Anhalts dem Nachrichtensender n-tv. Das hänge von der weiteren Entwicklung des Wetters ab, so Schröder. Aber auch wenn Kälte und Frost in den nächsten Tagen kämen, müsse die Talsperre weiter Wasser abgeben und Deiche kontrolliert werden. „Wir brauchen noch ein bisschen Durchhaltevermögen“, betonte Schröder. Derzeit seien bereits rund 500 Einsatzkräfte vor Ort, rund 100 Spezialisten des Technischen Hilfswerks (THW) sowie zahlreiche freiwillige Helfer. „Die Region rückt zusammen“, so Schröder. Die Lage sei angespannt, aber stabil.