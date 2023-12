Rinteln - Die Stadt Rinteln hat die Evaluierung einer Straße wegen drohender Überschwemmung aufgehoben. Die Anwohner der betroffenen Straße könnten seit Mittwochmorgen wieder in ihre Häuser, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten die Straße in der Nacht zum Mittwoch gesichert und ein vom Land bereitgestelltes Hochwasserschutzsystem aufgebaut. Mehr als 100 Anwohner der betroffenen Straße waren am Dienstag evakuiert worden, weil ein Damm durchzuweichen drohte.