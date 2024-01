Hochwasserlage an der Hunte im Nordwesten verschärft sich

Sandsäcke und Bigbacks liegen bereit, um an die Hunte gebracht zu werden.

Hildesheim - Die Hochwasserlage im Flussgebiet der Hunte im Nordwesten Niedersachsens hat sich nach Behördenangaben signifikant verschärft. Nach aktuellen Prognosen bleiben die Wasserstände bis zum Ende der Woche auf hohem Niveau beziehungsweise steigen weiter an. Das teilte die Hochwasservorhersagezentrale des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) am Mittwoch in Hildesheim mit. Es bestehe die Gefahr von größeren Überschwemmungen, die auch Grundstücke, Straßen oder Keller betreffen können, warnte die Behörde.

In den vergangenen 24 Stunden seien in dem Gebiet Niederschläge von 15 bis 20 Liter pro Quadratmeter gefallen, örtlich sogar mehr. Für diesen Mittwoch sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) schauerartig verstärkten Regen für die Region vorher. Die Hunte fließt vom Dümmer See durch die Wildeshauser Geest und die Städte Wildeshausen und Oldenburg. Nordwestlich von Bremen erreicht sie die Weser.