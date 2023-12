Hannover - Die Hochwasserlage in Niedersachsen bleibt auch am Mittwoch angespannt. Mit einer großflächigen Verschärfung der Lage sei in den kommenden Tagen aber nicht zu rechnen, hieß es am Mittwoch beim Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). „Das Schlimmste ist überstanden, aber es ist noch nicht vorbei“, sagte eine Sprecherin der dpa. In den nächsten Tagen sei nicht mit größeren, landesweiten Niederschlägen zu rechnen, was die Lage etwas entspanne. Erst Ende der Woche sei wieder mit stärkerem Regen zu rechnen. Noch seien die Wetterprognosen aber unsicher.

Aktuell sei das Wasser an 40 Pegeln so hoch gestiegen, dass die höchste Warnstufe gelte. An der Weser seien zwischen Hannoversch Münden und Höxter inzwischen die Scheitelstände erreicht und das Wasser sinke wieder. Weiter nördlich stiegen die Pegelstände dagegen weiter an.

„Insbesondere in der Mittelweser kann daher noch nicht von einer Entspannung der Lage gesprochen werden“, heißt es im Lagebericht der Behörde vom Mittwochvormittag. „Im Gegenteil, es ist weiterhin davon auszugehen, dass die Wasserstände an einigen Pegeln, insbesondere ab Pegel Drakenburg und weiter flussabwärts, weiter ansteigen.“ In Drakenburg (Landkreis Nienburg) habe der Pegelstand bereits den bisherigen Höchststand aus dem Jahr 1981 überschritten.

An Oker und Innerste sei trotz des erhöhten Zuflusses aus den Talsperren im Harz nicht mit einer Zuspitzung zu rechnen, so die Behörde. Dienstagfrüh hatten sich an der Oker- und Innerstetalsperre die Notüberläufe geöffnet, nachdem beide Stauseen ihre Kapazitätsgrenze erreicht hatten. Seitdem strömt mehr Wasser in die beiden Flüsse.

Das werde auch am Mittwoch so bleiben, erklärte die Behörde. „Eine Verschlimmerung der Hochwassersituation in den Flüssen Innerste und Oker ist dadurch aber nicht zu erwarten.“ In den Oberläufen der beiden Flüsse sei weiterhin mit sinkenden Wasserständen zu rechnen. In den Unterläufen von Aller, Leine und Oker werden die Wasserstände nach Einschätzung der Behörde hingegen weiterhin steigen, „sodass sich die Hochwassergefährdung verschärft“.