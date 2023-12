An den Feiertagen richten sich die bangen Blicke auf die Flüsse mit hohen Wasserständen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht.

Magdeburg - Die Hochwasserlage bleibt vielerorts in Sachsen-Anhalt angespannt. Es setze sich das Hochwasser der Mulde aus Sachsen Richtung Sachsen-Anhalt fort, wie es am Dienstagvormittag aus dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft hieß. Betroffen seien etwa der Landkreis Anhalt-Bitterfeld und Dessau-Roßlau. Auch die Wasserstände der Elbe stiegen weiter.

Immerhin: Im Norden des Landes werde keine weitere Verschärfung der Hochwassersituation erwartet, so eine Hydrologin vom Dienst. Wenn die Niederschläge nachlassen, könne es dort langsam Entspannung geben. Auch im Harz hoffe man, dass sich die Lage nach und nach entspannt. Die Lage sei örtlich allerdings sehr unterschiedlich.

Den Schwellenwert zur dritten von vier Hochwasseralarmstufen überschritten am zweiten Weihnachtsfeiertag der Pegel Wolmirstedt an der Ohre, die Salzwedeler Dumme bei Tylsen, die Helme bei Brennungen und die Weiße Elster am Pegel Oberthau, wie aus einer Übersicht der Hochwasservorhersagezentrale Sachsen-Anhalt hervorging. An diversen weiteren Pegeln verschiedener Flüsse im Land war die Alarmstufe 2 erreicht, darunter an der Saale in Halle.

In Halle waren die Wege entlang der Saale für Fußgänger und Radfahrer gesperrt worden, wie die Stadtverwaltung am Montagnachmittag mitgeteilt hatte. In mehreren Straßen blieb die Straßenbeleuchtung in der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag ausgeschaltet. Es wurde damit gerechnet, dass die Pegelstände im Lauf des Dienstags aber wieder sinken.

Bei der Alarmstufe 2 richten Städte und Gemeinden einen Kontrolldienst ein, ab der Stufe 3 gibt es einen ständigen Wachdienst und es wird mit Maßnahmen der Deichverteidigung begonnen. Mit der Stufe 4 besteht Gefahr für die Allgemeinheit, für Wirtschaft und für die Funktionstüchtigkeit wasserwirtschaftlicher Anlagen.