Hannover/Bremen - Die Hochwasserlage in mehreren Regionen Niedersachsens bleibt auch nach knapp zwei Wochen kritisch. Betroffen sind wie seit mehreren Tagen sechs Landkreise sowie die Stadt Oldenburg, wie Landesbranddirektor Dieter Rohrberg am Freitag in Hannover sagte. Die Pegelstände an Flüssen in Niedersachsen könnten aber nach Angaben der zuständigen Behörde in den kommenden Tagen sinken.

Man erwarte eine Tendenz zu fallenden Wasserständen, sagte Anne Rickmeyer, Direktorin des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) am Freitag. Es könne aber noch mehrere Tage oder sogar durchaus noch eine Woche dauern, bis man unterhalb der kritischeren Wasserstände sei. Am Freitagmittag lagen zahlreiche Pegelstände weiterhin über der höchsten Meldestufe in Niedersachsen - neben Hase und Hunte auch an der Weser, Aller und Leine.

Besonders betroffen seien weiterhin die Hunte rund um Oldenburg sowie die Hase rund um Meppen, sagte Behördenchefin Rickmeyer. Dort fließe die Hase in die Ems, die ebenfalls einen hohen Wasserstand habe. „Nach aktuellen Berechnungen ist aber davon auszugehen, dass die maximalen Wasserstände der vergangenen Tage nicht erreicht werden“, hieß es in einem NLWKN-Lagebericht vom Freitag zur Situation an den beiden Flüssen.

In den betroffenen Landkreisen Celle, Oldenburg, Emsland, Osterholz, Heidekreis sowie Verden ist weiterhin ein sogenanntes außergewöhnliches Ereignis festgestellt. Dadurch können die Kommunen beispielsweise einfacher auf Hilfskräfte zugreifen. Ein Katastrophenfall wurde bislang in keiner Region ausgerufen.

Dennoch bereitet sich die Bundeswehr auf einen Hochwassereinsatz in Niedersachsen vor. Dafür sollen Kräfte der 1. Panzerdivision in Bereitschaft versetzt werden, wie das Landeskommando am Freitag auf dpa-Anfrage mitteilte. Diese sollen im Raum Oldenburg, Verden und im Landkreis Celle stationiert werden. Wie viele Personen dort erwartet werden, war zunächst nicht bekannt. Ein konkreter Einsatz ist demnach noch nicht abzusehen. Landesbranddirektor Dieter Rohrberg sagte, das Land habe bislang kein Amtshilfeersuchen gestellt.

Wegen der angespannten Hochwasserlage im Bundesland sind Hubschrauber der Bundeswehr weiterhin in Bereitschaft, um Hilfe aus der Luft leisten zu können. Dabei geht es laut Landeskommando um insgesamt zehn Maschinen vom Heer, der Marine und Luftwaffe, die sich auf mehrere Standorte im Bundesland verteilen. Bislang kam kein Hubschrauber zum Einsatz. Sollte ein Einsatz notwendig sein, könnten die Hubschrauber beispielsweise bei Evakuierungen und dem Transport von schweren Sandsäcken unterstützen.

In mehreren betroffenen Gebieten wollen Behörden konsequent gegen schaulustige Hochwassertouristen vorgehen. Wer etwa Deiche in den Hochwasserregionen betritt, muss mit hohen Strafen rechnen. „Bei Verstößen droht ein Bußgeld in Höhe von bis zu 5000 Euro“, teilte die Stadt Oldenburg mit. Dort gilt seit Freitag eine neue Allgemeinverfügung, die das Betreten der Deiche bis einschließlich 15. Januar verbietet.

Auch die Landkreise Verden und Osterholz verlangen von Schaulustigen künftig Geld, wenn sie verbotenerweise auf Deichen unterwegs sind. Die beiden Landkreise einigten sich nach eigenen Angaben auf ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro. Wenn jemand noch mal auf dem Deich erwischt wird, fällt die Geldstrafe doppelt so hoch aus. Der Landkreis Ammerland und die Stadt Haren (Ems) im Landkreis Emsland wollen ebenfalls mit Bußgeldern konsequent gegen Hochwassertouristen auf den Deichen vorgehen. Die Polizei kündigte Kontrollen an.

Nach dem Niedersächsischen Deichgesetz (NDG) können Ordnungswidrigkeiten am Deich mit einer Geldbuße bis zu 5000 Euro geahndet werden. Nach § 32 NDG handelt man ordnungswidrig, wenn man den Deich entgegen der Vorschriften benutzt, dort etwas errichtet, ändert oder beseitigt. Die genaue Höhe des Bußgeldes wird von den Landkreisen bestimmt.