Hannover - In der noch immer angespannten Hochwasser-Situation warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Dauerregen in Niedersachsen und Bremen. Vor allem im Norden Niedersachsens sollen am Dienstag und Mittwoch größere Regenmengen fallen, wie DWD-Meteorologin Annett Püschel am Dienstag sagte. Insgesamt seien die Voraussichten für die Woche stark wechselhaft. „Man sieht, dass es nass bleibt“, sagte Püschel. Laut Innenministerium in Hannover bleibt die Hochwasserlage in einigen Regionen in Niedersachsen weiterhin kritisch.

Die amtlichen Warnungen des DWD vor Dauerregen gelten für große Teile Niedersachsens und für Bremen. Sie laufen am Donnerstag (4. Januar), 0.00 Uhr, aus. In den vom Hochwasser besonders stark betroffenen Landkreisen wie Celle, Verden und Oldenburg werden Niederschläge zwischen 40 und 50 Liter pro Quadratmeter erwartet. Auch für den Harz gab der DWD eine Unwetterwarnung wegen Dauerregens heraus.

Außerdem wird nach Angaben der Meteorologin mancherorts Wind aufkommen, der in der Nacht zum Mittwoch besonders stark sei. Auf den Ostfriesischen Inseln seien orkanartige Böen möglich. Püschel zufolge ist momentan jedoch keine Sturmflut absehbar.