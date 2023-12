Schönebeck/Magdeburg - Die Wasserstände der Elbe steigen immer weiter. Um die Landeshauptstadt Magdeburg vor Überschwemmungen zu schützen, wird das Pretziener Wehr gezogen. Mit der Öffnung soll am Donnerstagvormittag (10.00 Uhr) begonnen werden, wie der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft mitteilte.

Das etwa 135 Meter lange Wehr war zuletzt im Juni 2013 geöffnet worden. Auch nun soll es dafür sorgen, dass ein Drittel des Elbewassers in einen 21 Kilometer langen Kanal fließt, um Schönebeck, Magdeburg und andere Orte in den Elbniederungen herum, bis es wieder in die Elbe fließt.

Das Pretziener Wehr wurde bei der Fertigstellung im Jahr 1875 zum ersten Mal geöffnet. Bei der Öffnung werden 324 sogenannte Schützentafeln von jeweils 100 Kilogramm Gewicht gezogen. Dies nimmt mehrere Stunden in Anspruch. Das Bauwerk soll nach dem Willen der Kultusministerkonferenz auch Unesco-Weltkulturerbe werden. Es war jüngst auf eine Vorschlagsliste aufgenommen worden.