Magdeburg - Wegen voraussichtlich stärkerer Regenfälle in den kommenden Tagen warnt die Landesbehörde vor Hochwasser. Im Flussgebiet Aland und der Jeetze mit ihrem Nebenfluss Dumme sowie in der Ohre im Bördekreis sei mit erhöhten Wasserständen zu rechnen, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Mehrere Tiefausläufer überquerten Sachsen-Anhalt von West nach Ost, hieß es in der Mitteilung des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft.

Wegen der Niederschläge steigen den Angaben nach die ohnehin schon hohen Pegel der Gewässer in der Region Altmark sowie in Wolmirstedt im Bördekreis. Eine weitere Hochwasserwarnung galt am Mittwoch für die Bode und ihre Nebenflüsse sowie für die Saale.