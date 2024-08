TV-Runde Höcke und Voigt streiten über Arbeitspflicht für Flüchtlinge

In einer MDR-Runde mit den Spitzenkandidaten zur Landtagswahl in Thüringen geht es zwischenzeitlich heiß her: Beim Thema Migration geraten Mario Voigt (CDU) und Björn Höcke (AfD) verbal aneinander.