Erfurt/Krakau - Thüringens Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) reist mit anderen Mitgliedern der Kulturministerkonferenz (Kultur-MK) nach Polen. Vom 6. bis 9. September sind unter anderem Besichtigungen und Gespräche in Krakau sowie der Besuch der KZ-Gedenkstätte Auschwitz geplant, wie die Staatskanzlei am Dienstag mitteilte. Zur Delegation gehören die Kulturministerinnen und -minister Manja Schüle aus Brandenburg, Bettina Martin aus Mecklenburg-Vorpommern, Senator Carsten Brosda aus Hamburg sowie Minister Falko Mohrs aus Niedersachsen (alle SPD). Letzterer hat dieses Jahr den Vorsitz der Kultur-MK inne.

In Krakau soll ein Stadtrundgang durch ein ehemaliges jüdisches Quartier und zum Schindler-Museum führen. Der Unternehmer Oskar Schindler hatte im Zweiten Weltkrieg vom Abtransport in nationalsozialistische Vernichtungslager bedrohte Juden zu kriegswichtigen Arbeitskräften seiner Fabrik in Krakau erklärt und ihnen so das Leben gerettet.

Hoff, der auch Beauftragter der Landesregierung für jüdisches Leben in Thüringen ist, werde bei der Reise auch das Jewish Galicia Museum in Krakau besuchen. Zudem sei eine Aufführung von Johann Sebastian Bachs (1685-1750) h-Moll-Messe durch die Augustiner-Kantorei Erfurt in der St. Katharinenkirche in Krakau geplant. Die Veranstaltung stehe unter der Schirmherrschaft des Thüringer Ministerpräsidenten und des Marschalls von Kleinpolen und soll die Verbindung von Musik und Kultur beider Länder symbolisieren.

„Die h-Moll-Messe in Krakau zu präsentieren, ist ein wichtiges Zeichen für unsere gemeinsame europäische Kultur und Geschichte“, so Hoff. „Es zeigt, dass wir trotz unserer unterschiedlichen Vergangenheiten gemeinsame Werte und Ideale teilen.“

Thüringen und die damalige Wojewodschaft Krakau - die heutige Region Kleinpolen - schlossen 1997 eine Partnerschaftsvereinbarung. Diese gilt laut Staatskanzlei als eine der ältesten Regionalpartnerschaften zwischen einer deutschen und einer polnischen Region.