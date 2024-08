Kitzbühel/Tirol - Wie befürchtet wird David Jurasek der TSG 1899 Hoffenheim länger fehlen. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch bestätigte, brach sich der tschechische EM-Teilnehmer im Test gegen Norwich City den Arm. Der 23-Jährige wurde bereits operiert.

Nach einem Zweikampf war Jurasek unglücklich auf dem Boden aufgekommen und hatte sich dabei den linken Unterarm gebrochen. Wie lange Jurasek ausfällt und ob die Kraichgauer auf der Position noch einmal personell nachlegen, ist nicht bekannt.

Glimpflicher kam Umut Tohumcu davon. Er erlitt in der gleichen Partie eine Zerrung im Oberschenkel und muss in den nächsten Tagen kürzertreten.

Hoffenheim befindet sich aktuell noch bis zum Wochenende im Trainingslager in den österreichischen Alpen. Auf der Rückreise zurück nach Sinsheim absolviert die TSG am Samstag (13.30 Uhr) in Kufstein noch ein Testspiel gegen Ipswich Town.