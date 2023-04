Berlin/Potsdam - Die Betreuungsquote bei kleinen Kindern liegt in der Hauptstadtregion weit über dem Bundesdurchschnitt: Zum Stichtag 1. März 2022 wurden in Brandenburg 56,7 Prozent und in Berlin 46,6 Prozent der Kinder unter drei Jahren in einer Tageseinrichtung oder in einer Tagespflege betreut, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Der bundesweite Durchschnitt bei dieser Betreuungsquote liegt demnach bei 35,5 Prozent.

In Frankfurt (Oder) war die Betreuungsquote mit 60,7 Prozent die höchste unter den Landkreisen und kreisfreien Städten in Brandenburg. Das Schlusslicht bildete der Landkreis Teltow-Fläming mit einer Quote von 50,1 Prozent.